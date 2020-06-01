Усик – Чісора: промоутер назвав малоймовірним проведення бою

Олександр Чеканов Бокс 19:30, 1.06.2020

Проведення поєдинку українця Олександра Усика проти британця Дререка Чісора на сьогоднішній день виглядає малоймовірним.

Про це заявив промоутер Девід Хей, зазначивши, що проблема полягає в неможливості організувати шоу в присутності глядачів.

Девід Хей (крайній праворуч)
Boxing Scene

"На даний момент дати немає. Щоб організувати великий захід з платою за перегляд на телебаченні, вам потрібні, щоб це працювало, глядачі, потрібен значний дохід для покриття андеркартів. Загалом, всі витрати, які несе велике шоу. Таким чином, повинен бути спосіб якось зібрати глядачів. І на даний момент це не виглядає ймовірним. Це дуже засмучує", – наводить слова Хея Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерек Чісора вирішив спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах в очікуванні бою з Усиком.

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