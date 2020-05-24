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24 травня • оновлено в 22:54
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Усик - Чісора: опублікований офіційний трейлер бою

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Менеджер боксера Дерека Чісори (32-9, 23 КО) Девід Хей опублікував трейлер до бою британського супертяжа проти українця Олександра Усика (17-0, 13 КО).

"Олександр Усик і Дерек Чісора зустрінуться в апетитному поєдинку в суперважкій вазі", – підписав відео Хей.

Нагадаємо, що цей бій був запланований на 23 травня в Лондоні, проте через пандемію коронавiрусу його офіційно перенесли на невизначений термін.

Раніше Хирн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Олександра Усика і Дерека Чісори. А сам британський боксер заявив, що готовий піти на радикальні заходи заради бою з українцем.

Пізніше промоутер Олександра Усика повідомив, що бій українця проти Дерека Чісори може відбутися в несподіваному місці і лише за однієї умови.

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Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора Девід Хей
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