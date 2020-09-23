Усик – Чісора: названо офіційну дату бою

Промоутерська компанія Matchroom Boxing оголосила офіційну дату поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

На сторінці промоушена в Twitter повідомляється, що бій між боксерами відбудеться в суботу, 31 жовтня. Про місце проведення події буде оголошено пізніше.

Усик і Чісора поб'ються 31 жовтня Twitter Matchroom Boxing

Нагадаємо, що спочатку поєдинок між Усиком і Чісорою мав відбутися 23 травня на арені "O2" в Лондоні, проте через пандемію коронавірусу він був перенесений. На рахунку українця 17 перемог, 13 з яких були здобуті нокаутом, а британець провів 41 бій, вигравши 32 (23 нокаутом) і програвши 9 із них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інший український боксер Василь Ломаченко дізнався офіційну дату поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.