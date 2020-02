Усик – Чісора: названі остаточні дата та місце бою

Бій між українським боксером Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.

Як повідомляє авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер на своїй сторінці у Twitter, інформацію про дату і місце бою підтвердив со-промоутер Усика Едді Хірн. Трансляція вечора боксу буде організована на стрімінговій платформі DAZN і телеканалі SkySports за принципом pay-per-view.

The Aleksandr Usyk-Dereck Chisora fight is a done deal for May 23 at the O2 in London, per Eddie Hearn. Will be streamed by DAZN stateside. Sky Sports PPV in the UK