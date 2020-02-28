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28 лютого • оновлено в 13:06
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Усик – Чісора: названі остаточні дата та місце бою

2.4т
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Бій між українським боксером Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.

Як повідомляє авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер на своїй сторінці у Twitter, інформацію про дату і місце бою підтвердив со-промоутер Усика Едді Хірн. Трансляція вечора боксу буде організована на стрімінговій платформі DAZN і телеканалі SkySports за принципом pay-per-view.

Олександр Усик

Олександр Усик

Нагадаємо, що спочатку поєдинок між боксерами мав відбутися в березні, але був відкладений через пошкодження українця. Едді Хірн тоді повідомив, що нашому спортсмену необхідно спочатку залікувати лівий лікоть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Уайлдером, яка перевернула ситуацію в суперважкому дивізіоні, Олександр Усик може залишитися без бою проти Ентоні Джошуа в 2020 році.

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Особи
Едді Хірн Дерек Чісора Олександр Усик
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