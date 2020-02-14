Усик - Чісора: названа дата бою

Промоутер Едді Хірн назвав попередню дату бою українця Олександра Усика проти британця Дерека Чісори.

"Бій Усика і Чісори на О2 Arena в Лондоні знаходиться в розробці на 23 травня. Знову ж таки, цей бій узгоджений, і ми тільки закінчуємо організаційні моменти", – сказав Хірн, чиї слова цитує talksport.com.

Олександр Усик - Дерек Чісора fightnews.info

Нагадаємо, раніше Хірн прокоментував інформацію про те, що Усик відновлюється після травми ліктя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський лінійний чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі позитивно оцінив шанси українця Олександра Усика в цьому дивізіоні.

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