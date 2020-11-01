Усик – Чісора: найкращі моменти бою на відео

Максим Іншаков Бокс 09:24, 1.11.2020 Оновлено: 09:29, 1.11.2020

Українець Олександр Усик здобув свою другу перемогу в супертяжах. На вечорі боксу в Англії наш співвітчизник здолав місцевого бійця Дерека Чісору.

Поєдинок став найскладнішим для нашого співвітчизника. Потужний і величезний Дерек постійно атакував, змушуючи Усика дуже багато працювати на ногах.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео найкращих моментів зустрічі.

Тепер на рахунку українця 18 перемог, 13 з яких були здобуті нокаутом, а британець провів 41 бій, вигравши 32 (23 нокаутом) і програвши 10 з них.

Нагадаємо, що 13 жовтня минулого року Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні.

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