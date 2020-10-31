Усик – Чісора: дивитися відео онлайн бою

Максим Іншаков Бокс 22:51, 31.10.2020

Українець Олександр Усик в ці хвилини в Лондоні проводить бій за титул претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі.

На арені в Лондоні наш співвітчизник б'ється з британцем Дереком Чісорою. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео онлайн.

Нагадаємо, що 13 жовтня минулого року Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні.

У головному поєдинку вечора боксу в Чикаго наш співвітчизник легко розібрався з місцевим ветераном Чазз Уізерспун (38-4, 29 КО).

Відзначимо, що спочатку протистояння між Усиком і Чісорою мало відбутися 23 травня на арені "O2" в Лондоні, проте через пандемію коронавируса воно було перенесено.

На рахунку українця 17 перемог, 13 з яких були здобуті нокаутом, а британець провів 41 бій, вигравши 32 (23 нокаутом) і програвши 9 з них.

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