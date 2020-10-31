Усик – Чісора: дивитися онлайн трансляцію бою

Олександр Чеканов Бокс 06:23, 31.10.2020

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) у суботу, 31 жовтня, проведе перший за рік поєдинок.

У другому бою у суперважкій вазі наш боксер битиметься з досвідченим британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО). Шоу стане головною подією вечора боксу, який пройде на Wembley Arena в Лондоні.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Чісора. Орієнтовний початок – о 23:45 за київським часом.

ПРОМО БОЮ УСИК – ЧІСОРА

ДЕ ДИВИТИСЯ УСИК – ЧІСОРА

Українське телебачення не транслюватиме поєдинок. Його можна буде побачити завдяки відеосервісу Megogo.

Також в прямому ефірі бій покажуть російський мовник РЕН ТВ і британський Sky Sports.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ЧІСОРА

Явним фаворитом дуелі аналітики вважають українського боксера. Ставки на перемогу Олександра Усика приймаються з коефіцієнтом 1,14.

Усик заробить в два рази менше ща Чісору.
Matchroom Boxing

Нічия оцінюється котируванням 29,00. А показники на успіх британця досягають рівня 5,50.

ГОНОРАРИ БОЮ УСИК – ЧІСОРА

Українець за цей поєдинок запрацює в 2,5 рази менше за його суперника. Гарантована сума виплати Олександру складе 1,5 мільйона фунтів (1,95 млн доларів).

Чісора ж одержить не менше 4 мільйонів фунтів ($5,2 млн).

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Олександр Усик, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі:

– Жодної війни не буде, це все Дерека слова. Я приніс мир і це буде офігенний, чистий і красивий бокс. Це буде бій. Він буде сильно хотіти нанести мені багато ударів, сильно захоче мене вдарити. Природно, я не буду просто м'яко на це дивитися, це буде чудовий бій двох сильних типів. Я багато раз боксував з великими хлопцями. Я боксував в WSB з великими хлопцями, які хотіли сильно мене вдарити, вони були дуже важкими.

Олександр Усик пообіцяв офігенний бій з Дереком Чісорою.
Matchroom Boxing

Дерек Чісора, колишній претендент на звання чемпіона світу у суперважкій вазі:

– Усику доведеться битися за моїми правилами – це все, що я можу сказати. Я не можу битися так, як вигідно йому, так що відправлю його ховатися в окопи. Знаю, що мені належить прийняти його удари, але можу гарантувати, що коли я потраплю своїм, то він це відчує. Я готовий пропускати, 100%. Чи готовий він пропускати від мене? Я так не думаю. Я ж готовий прийняти все, що у нього є. Влаштую спеку на ринзі з першого раунду і аж до завершення бою.

Едді Хірн, промоутер Олександра Усика:

– Чісора в абсолютно накращій формі у своєму житті. І він покаже вам все в суботу ввечері. Якщо його поб'ють – так і буде. Чи може Чісора виграти? 100%! Він може перемогти в цьому бою. У нього є міць, "движок", фортеця, щоб перемогти в цьому бою. Він андердог в цьому поєдинку – тут без питань. І часом він буде пропускати з таких кутів, про які він навіть не підозрює. Я не можу дочекатися, щоб подивитися цей бій. Бій в суботу буде абсолютно захоплюючим.

Усик провів важку підготовку до бою з Чісорою.
Matchroom Boxing

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зізнався, що міг би стати священиком, якби не бокс. При цьому він розглядає таку можливість по завершенні кар'єри.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Назвали імена загиблих 29 жовтня на Донбасі морпіхів

Капкан для Зеленского

Стало відомо, хто був за кермом Land Rover, який скоїв смертельну ДТП на Майдані

Законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, – глава КСУ

На Донбасі вбили двох воїнів, ще троє – поранені: Україна терміново скликала підгрупу ТКГ