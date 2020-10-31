Усик – Чісора: дивитися онлайн трансляцію бою

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) у суботу, 31 жовтня, проведе перший за рік поєдинок.

У другому бою у суперважкій вазі наш боксер битиметься з досвідченим британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО). Шоу стане головною подією вечора боксу, який пройде на Wembley Arena в Лондоні.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Чісора. Орієнтовний початок – о 23:45 за київським часом.

ПРОМО БОЮ УСИК – ЧІСОРА

ДЕ ДИВИТИСЯ УСИК – ЧІСОРА

Українське телебачення не транслюватиме поєдинок. Його можна буде побачити завдяки відеосервісу Megogo.

Також в прямому ефірі бій покажуть російський мовник РЕН ТВ і британський Sky Sports.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ЧІСОРА

Явним фаворитом дуелі аналітики вважають українського боксера. Ставки на перемогу Олександра Усика приймаються з коефіцієнтом 1,14.

Нічия оцінюється котируванням 29,00. А показники на успіх британця досягають рівня 5,50.

ГОНОРАРИ БОЮ УСИК – ЧІСОРА

Українець за цей поєдинок запрацює в 2,5 рази менше за його суперника. Гарантована сума виплати Олександру складе 1,5 мільйона фунтів (1,95 млн доларів).

Чісора ж одержить не менше 4 мільйонів фунтів ($5,2 млн).

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Олександр Усик, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі:

– Жодної війни не буде, це все Дерека слова. Я приніс мир і це буде офігенний, чистий і красивий бокс. Це буде бій. Він буде сильно хотіти нанести мені багато ударів, сильно захоче мене вдарити. Природно, я не буду просто м'яко на це дивитися, це буде чудовий бій двох сильних типів. Я багато раз боксував з великими хлопцями. Я боксував в WSB з великими хлопцями, які хотіли сильно мене вдарити, вони були дуже важкими.

Дерек Чісора, колишній претендент на звання чемпіона світу у суперважкій вазі:

– Усику доведеться битися за моїми правилами – це все, що я можу сказати. Я не можу битися так, як вигідно йому, так що відправлю його ховатися в окопи. Знаю, що мені належить прийняти його удари, але можу гарантувати, що коли я потраплю своїм, то він це відчує. Я готовий пропускати, 100%. Чи готовий він пропускати від мене? Я так не думаю. Я ж готовий прийняти все, що у нього є. Влаштую спеку на ринзі з першого раунду і аж до завершення бою.

Едді Хірн, промоутер Олександра Усика:

– Чісора в абсолютно накращій формі у своєму житті. І він покаже вам все в суботу ввечері. Якщо його поб'ють – так і буде. Чи може Чісора виграти? 100%! Він може перемогти в цьому бою. У нього є міць, "движок", фортеця, щоб перемогти в цьому бою. Він андердог в цьому поєдинку – тут без питань. І часом він буде пропускати з таких кутів, про які він навіть не підозрює. Я не можу дочекатися, щоб подивитися цей бій. Бій в суботу буде абсолютно захоплюючим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зізнався, що міг би стати священиком, якби не бокс. При цьому він розглядає таку можливість по завершенні кар'єри.