Усик – Чісора: букмекери несподівано змінили котирування на переможця бою

Непереможний українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) на думку букмекерів все також є фаворитом в бою з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО), однак коефіцієнти на перемогу боксерів змінилися.

Ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з показником 6,00, тоді як раніше це значення дорівнювало 5,00. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,12 (було – 1,14). А на нічию можна поставити з індексом 29,00 (було 34,00).

Усик - Чісора: прогноз букмекерів на бій William Hill

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Усик – Чісора відбудеться 31 жовтня в Лондоні. Вже стало відомо, як можна подивитися цей поєдинок в Україні.

Нагадаємо, що 27 жовтня 2019 року Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Уізерспуном (38-4, 29 КО).