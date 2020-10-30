Усик – Чісора: анонс і прогноз на бій

31 жовтня в Лондоні Олександр Усик проведе свій другий бій у хевівейті. Нагадаємо, він дебютував в цій ваговій категорії рік тому, коли зустрівся з Чаззом Уізерспуном. Тоді Усик здобув впевнену перемогу, його суперник просто відмовився виходити на восьмий раунд. Тепер же Олександра чекає бій з Дереком Чісорою, який також рік не виходив в ринг. На кону буде стояти статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO, яким зараз володіє Ентоні Джошуа. Згідно з прогнозами аналітиків Parimatch шанси на перемогу на стороні Усика - 80%, тоді як у Чісори лише 17% (ще в 3% оцінюється нічия).

Дерек Чісора в 2012 році зустрічався з Віталієм Кличком і програв рішенням суддів. Але запам'ятався найбільше своєю поведінкою, спочатку він дав ляпаса Віталію на зважуванні, потім перед боєм плюнув в обличчя Володимиру Кличку. З Усиком Чісора поки що поводиться скромніше, але теж намагається вколоти опонента. Нещодавно Дерек виклав гумористичне відео, в якому Олександр зі своїми партнерами намагається безуспішно сховатися на машині від Чісори і його менеджера Девіда Хея.

Що ж стосується майбутнього поєдинку, то не можна не відзначити досвід Чісори як в хевівейті, так і в професіоналах. 36-річний Дерек почав кар'єру в супертяжах в 2007 році. 33-річний Олександр перейшов в профі в 2013 році, а в 2019 році піднявся з крузервейта в хевівейт. Зате при цьому Усик може похвалитися золотою медаллю Олімпіади. Також у нього бездоганний послужний список (17 перемог, 13 нокаутом). У Дерека був 41 бій (32 перемоги, 23 нокаутом, 9 поразок, з яких 3 нокаутом).

Швидше за все, Чісора буде намагатися притиснути Усика до канатів, щоб наносити серії потужних ударів, тому Олександру важливо не застоюватися. Дерек володіє нокаутуючим ударом, але щоб його нанести, він повинен зблизитися з опонентом. У випадку з Усиком потрібно враховувати ще й те, що Олександр перевершує Дерека і в зрості (191 проти 187) і в розмаху рук (198 проти 188). І, тим не менш, вступати в розмін з таким панчером Усіку не варто.

З огляду на всі ці фактори і те, що Чісора відмінно тримає удари, можна очікувати, що поєдинок дійде до чемпіонських раундів. І якщо до того часу Дерек не підсяде, бій буде дуже непростим для Усика.