Усик - Белью: названа нова дата бою

Очікуваний бій британського боксера Тоні Білью (30-2-1, 20 КО) проти абсолютного чемпіона важкого дивізіону українця Олександра Усика (15-0, 11 КО) може не відбутися в раніше названі терміни.

Промоутер британського боксера Едді Хірн передбачає, що бій з Усиком може пройти навесні наступного року, а не восени-2018. Цю інформацію опублікував на своїй сторінці в Twitter англійський журналіст Майкл Бенсон.

📅 Eddie Hearn stated that the ideal date for Oleksandr Usyk v Tony Bellew is March 16th in the UK because Bellew will have a tune up in November/December with the likely opponent being Steve Cunningham. [@IFLTV]