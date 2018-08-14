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Усик - Белью: названа нова дата бою

4.8тЧитати новину російською

Очікуваний бій британського боксера Тоні Білью (30-2-1, 20 КО) проти абсолютного чемпіона важкого дивізіону українця Олександра Усика (15-0, 11 КО) може не відбутися в раніше названі терміни.

Промоутер британського боксера Едді Хірн передбачає, що бій з Усиком може пройти навесні наступного року, а не восени-2018. Цю інформацію опублікував на своїй сторінці в Twitter англійський журналіст Майкл Бенсон.

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"Едді Хірн заявив, що ідеальною датою для бою Усик - Белью буде 16 березня. Тому що Белью проведе в листопаді-грудні спаринг, в якому вірогідним його суперником стане Стів Каннінгем", - написав Бенсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіона світу "у відпустці" за версією WBA Дениса Лебедєва, який входить до руху Putin Team, висміяли в інтернеті за кинутий виклик абсолютному чемпіону Олександру Усику.

Читайте всі новини по темі "Усик - Белью" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Белью
Особи
Олександр УсикТоні Белью
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