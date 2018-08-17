Усик - Белью: букмекери назвали фаворита супербою

Український чемпіон Олександр Усик буде вважатися очевидним фаворитом у разі, якщо вийде на поєдинок проти британця Тоні Белью. Переговори з приводу організації бою знаходяться в активній фазі, а промоутер англійця Едді Хірн назвав 10 листопада попередньою датою шоу.

Букмекери вже включили бій Усик - Белью у свої лінії. Ставки на перемогу українського боксера приймаються з коефіцієнтом 1,15. Успіх британця оцінюється котируванням 5,85. А показники на нічийний результат досягають рівня 25,00.

Відзначимо, що Тоні Белью висунув свою умову проведення поєдинку проти Олександра Усика, замахнувшись на чемпіонські пояси українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик може стати частиною неймовірної угоди на мільярд доларів.