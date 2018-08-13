Усик - Белью: британський талант зробив зухвалу заяву

Талановитий британський боксер Лоуренс Околі (9-0, 7 КО), заявив, що Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) поб'є абсолютного чемпіона дивізіону українця Олександра Усика (15-0, 11 КО).

"Я не просто вважаю, я вірю, що він здобуде перемогу над Усиком. Я дивився бої Усика. Згоден, він дуже хороший. Але, Белью куди більш небезпечний. Усик буде періодично відкриватися під лівий хук Белью і буде вразливим", - поділися своїми міркуваннями Околі з Sky Sports.

Британський талант розповів також, яким чином Белью може побити Усика.

"Белью затягне бій в пізні раунди, а потім піде трощити. Так, однозначно. Вважаю, Белью цілком може перемогти Усика достроково".

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита супербоя Усик - Белью, який орієнтовно має відбутися у листопаді.