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20 жовтня • оновлено в 16:57
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"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю

5.3т Читати матеріал російською

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев впевнений, що Мурат Гассiєв в реванші з Олександром Усиком легко нокаутує українця.

"Бетербієв показав, як б'ються справжні чемпіони. Я спочатку говорив, що у Гвоздика не буде шансів. Бетербієв в цій вазі може будь-якого скласти конкуренцію. Також хочу сказати, що те ж саме чекає Олександра Усика в реванші з Муратом Гассієвим – ця біганина по рингу не пройде", – цитує Кремлева sports.ru.

У мережі висміяли таку безглузду загрозу глави ФБР, назвавши її ідіотською.

"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю
"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю
"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю
"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю
"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю
"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю
"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю
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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик - Бетербієв пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Тиждень тому Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

У липні 2018 року Усик у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг Мурата Гассієва (26-1, 19 КО). Зустріч в московському СК "Олімпійський" завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя.

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Читайте всі новини по темі "Усик - Гассиев" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Гассиев
Особи
Олександр Усик Мурат Гассієв
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Усик уже ответил чётки и ясно чей Крым?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Горелов Сергей,дятел,а к чему твой высер,к теме статьи?
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Тарас Бор
Тарас Бор
БУГАГАГА!!!!!Звиздеть можно,что угодно.Понятно,что Усик не вернётся в крузервэйт из-за гепотитического реванша с Гассиевым,который ну никуя не может представлять с коммерческой точки зрения.А последнему, соответственно, абсолютно некуй ловить в супертяжах.
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