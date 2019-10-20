"Усика чекає те ж саме": в Росії пригрозили українцю

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев впевнений, що Мурат Гассiєв в реванші з Олександром Усиком легко нокаутує українця.

"Бетербієв показав, як б'ються справжні чемпіони. Я спочатку говорив, що у Гвоздика не буде шансів. Бетербієв в цій вазі може будь-якого скласти конкуренцію. Також хочу сказати, що те ж саме чекає Олександра Усика в реванші з Муратом Гассієвим – ця біганина по рингу не пройде", – цитує Кремлева sports.ru.

У мережі висміяли таку безглузду загрозу глави ФБР, назвавши її ідіотською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик - Бетербієв пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Тиждень тому Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

У липні 2018 року Усик у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг Мурата Гассієва (26-1, 19 КО). Зустріч в московському СК "Олімпійський" завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!