Українців масово розводять з фейком про Усика

Українці в Facebook масово репостять "свіжу" новина від 31 липня 2019 року про те, що знаменитий український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу, але про це ніхто не написав.

"Цей скромний хлопець Сімферополя на ім'я Сашко вчора в непростій боротьбі виборов титул абсолютного чемпіона світу з боксу і кубок великого Мохаммеда Алі. Але ЗМІ мовчать !! Про це не написало жодне видання, жоден с*аний блогер. Підтримаємо хлопця репостами", - йдеться в одній з груп в соцмережі.

На момент публікації новини цей пост зібрав понад 4 300 лайків і 11 000 перепостiв, успішно і абсолютно задарма, рекламуючи групу із Зеленським на обкладинці.

Практично всі з більш ніж 400 коментарів, захоплюються перемогою і вітають з успіхом, при цьому ніхто не згадав, що бій відбувся більше року тому і про нього писали абсолютно всi.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний фейк був викритий в минулому році.

Менеджер проектів Олександр Линник за пару хвилин зробив жартівливу картинку про свою перемогу на "олімпіаді мемів" і, виставивши її в Facebook, отримав понад 15 тисяч репостiв за пару днів.

Пiзнiше з'явилася інструкція по розпізнаванню фейків в інтернеті.

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