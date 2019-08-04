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Українців масово розводять з фейком про Усика

1.7т Читати матеріал російською

Українці в Facebook масово репостять "свіжу" новина від 31 липня 2019 року про те, що знаменитий український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу, але про це ніхто не написав.

"Цей скромний хлопець Сімферополя на ім'я Сашко вчора в непростій боротьбі виборов титул абсолютного чемпіона світу з боксу і кубок великого Мохаммеда Алі. Але ЗМІ мовчать !! Про це не написало жодне видання, жоден с*аний блогер. Підтримаємо хлопця репостами", - йдеться в одній з груп в соцмережі.

Українців масово розводять з фейком про Усика

На момент публікації новини цей пост зібрав понад 4 300 лайків і 11 000 перепостiв, успішно і абсолютно задарма, рекламуючи групу із Зеленським на обкладинці.

Українців масово розводять з фейком про Усика

Практично всі з більш ніж 400 коментарів, захоплюються перемогою і вітають з успіхом, при цьому ніхто не згадав, що бій відбувся більше року тому і про нього писали абсолютно всi.

Українців масово розводять з фейком про Усика
Українців масово розводять з фейком про Усика
Українців масово розводять з фейком про Усика
Українців масово розводять з фейком про Усика
Українців масово розводять з фейком про Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний фейк був викритий в минулому році.

Українців масово розводять з фейком про Усика

Менеджер проектів Олександр Линник за пару хвилин зробив жартівливу картинку про свою перемогу на "олімпіаді мемів" і, виставивши її в Facebook, отримав понад 15 тисяч репостiв за пару днів.

Пiзнiше з'явилася інструкція по розпізнаванню фейків в інтернеті.

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Особа
Олександр Усик
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