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Українською: Усик вразив незвичним новорічним привітанням

52.2тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) записав привітання для своїх фанатів. На відео наш боксер звернувся до шанувальників українською мовою.

"Дорогi співвітчизники! Напередоднi Нового року хочу побажати вам здоров'я, сил, наснаги, посмiшок. Любiть один одного! Поважайте один одного. Нехай у вас, у нас, у всiх все буде добре. Миру вам i добра. З Новим роком, Україно!" - розповів боксер на відео, чим приємно всіх ошелешив.

Передплатники Усика в коментарях захопилися таким привітанням (орфографія і стилістика збережені)

"Фігасє пацан затріщав державною ?? Катіровочка! Зі Святом !! Красава, українською супер!", "Молодець! Усик Справжній патріот! Ми з тобою від бою де б ти не бився, українці будут палко підтримуваті, разом з тобою співати гімн на кожній арені. І нехай наш жовто-блакитний прапор здіймається після кожного бою!" - пишуть користувачі.

Також не залишилося без уваги шанувальників Усика і невеличкий курйоз, який стався під час запису. Дитина боксера втомилась чекати і кілька разів за кадром голосно закричала "покатай, тато".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Усик був визнаний кращим боксером в світі 2018 року по версії Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Особа
Олександр Усик
Місце
Фінляндія
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
ну..єто красава..молодця..переходи брат в канонічну церкву і все буде вообще пипец как круто..
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Петришин Роман
Петришин Роман
Ну, нарешті, дочекалися, нормально говорить!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Це ж треба - українець говорить українською!
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