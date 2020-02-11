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11 лютого • оновлено в 11:08
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Українського боксера, який за 43 секунди виграв перший бій, позбавлять квартири

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У Кременчуці місцеві чиновники збираються позбавити українського боксера Віктора Вихриста стипендії та квартири через його перехід у професіонали.

Як повідомляє агентство Телеграф, Вихрист був запасним варіантом України на Олімпійських іграх у Токіо, тому прийняв рішення перейти у професіонали. Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради готує ініціативу стосовно позбавлення боксера стипендії, яку він отримував в якості ведучого спортсмена-любителя.

Віктор Вихрист

Віктор Вихрист

UA-Football

Гроші, які отримував Вихрист, планують розподілити між трьома спортсменами – боксером Артищенко Русланом, греко-римським борцем Семенцовим Іллею та велосипедистом Щавою Кирилом.

Крім того, його можуть позбавити службової квартири через невиконання ряду умов: він 10 років повинен був тренувати дітей у дитячо-юнацькій школі та представляти Кременчук на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктору Вихристу вистачило 43 секунд, щоб нокаутувати білоруса Андрія Мазаника у своєму першому професійному бою.

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Особа
Віктор Вихрист
Місце
Україна Кременчук
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Гоша Злой
Гоша Злой
за пару боев заработает себе на дом в Майами) насмешили
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