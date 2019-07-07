Українського боксера відправили в жорсткий нокаут у першому раунді

Український боксер суперсередній ваги Денис Чечета (9-14-2, 8 КО) зазнав розгромної поразки від триразового чемпіона Казахстану Армана Рисбека (6-0, 5 КО).

Поєдинок на вечора професійного боксу в Алмати завершився в першому ж раунді. Два рази рефері відрахував українцеві нокдаун, а після чергового падіння нашого співвітчизника присудив Рисбек перемогу технічним нокаутом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні уродженець Харкова Федір Черкашин (9-0, 6 КО), який прийняв в 2018-м громадянство Польщі, добув ефектну перемогу над австралійцем Весом Каппера (20-4, 12 КО).

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