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Українського боксера відправили в жорсткий нокаут у першому раунді

26.3тЧитати матеріал російською

Український боксер суперсередній ваги Денис Чечета (9-14-2, 8 КО) зазнав розгромної поразки від триразового чемпіона Казахстану Армана Рисбека (6-0, 5 КО).

Поєдинок на вечора професійного боксу в Алмати завершився в першому ж раунді. Два рази рефері відрахував українцеві нокдаун, а після чергового падіння нашого співвітчизника присудив Рисбек перемогу технічним нокаутом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні уродженець Харкова Федір Черкашин (9-0, 6 КО), який прийняв в 2018-м громадянство Польщі, добув ефектну перемогу над австралійцем Весом Каппера (20-4, 12 КО).

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КазахстанАлма-Ата
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кто о чём, а униженный о унижении(перефразируя Фрейда)
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
И в угоду кому Обозреватель называет его украинским боксёром , если он гражданин Польши ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Украинского боксёра, мощно унизили в самом начале первого раунда" --------------------- Обоз, я что ли буду делать за тебя твою работу?
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