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8 березня • оновлено в 12:58
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Українського боксера Сергія Радченка скандально позбавили перемоги

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Відомого українського боксера Сергія Радченка (7-6, 2 KO) засудили в бою з поляком Артуром Шпилькою (24-4, 16 КО).

Шпилька - Радченко

Шпилька - Радченко

10-раундовий поєдинок важковаговиків пройшов в польському місті Ломжа і завершився перемогою місцевого спортсмена за очками - 95:93, 95:93, 94:94.

Відзначимо, що по ходу зустрічі 32-річний уродженець Кременчука двічі відправляв опонента в нокдаун - в 3-м і 5-м раундах. У 9-му раунді рефері побачив у Радченка удар передпліччям і зняв з українця очко.

Відзначимо, що подібний випадок стався з Сергієм кілька років тому. Українець в драматичному бою програв екс-чемпіонові світу у важкій вазі за версією WBO Кшиштофу Гловакці (29-1, 18 КО). Зустріч тривала всі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь поляка (77:74, 77:74, 77:74).

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
боксер Сергiй Радченко
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