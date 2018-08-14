Українського боксера приписали Росії: спортивні підсумки 13 серпня

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко пояснив причини свого трансферу з дортмундської "Боруссії", а знаменитий український боксер Євген Хитров влаштував патріотичний перфоманс у США. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 13 серпня.

Крім того, Європейський футбольний Союз влаштував підставу "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

Ярмоленко розповів, як його вижили з "Боруссії"

"Тепер Росії немає": навколо знаменитого українського боксера виникло багато суперечок

УЄФА підклав свиню "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів

Знаменитий боксер вивісив у США український прапор

Мессі встановив неймовірний рекорд

"Динамо" і "Шахтар" скинули з трону УПЛ

Хацкевич розсекретив деталі трансферу суперталанту "Динамо"