Українського боксера приписали Росії: спортивні підсумки 13 серпня

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко пояснив причини свого трансферу з дортмундської "Боруссії", а знаменитий український боксер Євген Хитров влаштував патріотичний перфоманс у США. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 13 серпня.
Крім того, Європейський футбольний Союз влаштував підставу "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:
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