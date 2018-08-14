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Українського боксера приписали Росії: спортивні підсумки 13 серпня

1.8тЧитати новину російською

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко пояснив причини свого трансферу з дортмундської "Боруссії", а знаменитий український боксер Євген Хитров влаштував патріотичний перфоманс у США. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 13 серпня.

Крім того, Європейський футбольний Союз влаштував підставу "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Сергій Дерев'янченкоАндрій Ярмоленко
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Славiя
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