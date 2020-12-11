Український промоутер Усика поставив крапку в ситуації з контрактом Олександра

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
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Олександр Усик та Олександр Красюк

Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик проведе ще один бій, після чого вони почнуть переговори про підписання нової угоди.

Як повідомляє видання "Чемпіон", в українського промоушена буде 90 днів для того, щоб домовитися з боксером. Крім того, K2 Promotions має пріоритетне право на контракт з Усиком.

"Ми домовилися з Олександром, що працюємо ще один бій і тоді говоримо про майбутнє. У нас буде 90 днів на переговори і пріоритетне право на підписання нового контракту протягом шести місяців. Тобто, якщо ми запропонуємо Усіку такі ж умови, як будь-яка інша промоутерська компанія, ми будемо мати пріоритетне право на підписання нової угоди", – розповів Красюк.

Відзначимо, що раніше український боксер заявив, що його контракт з K2 Promotions був підписаний в листопаді 2013 року, а термін його дії становить сім років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик зізнався, що в нього зіпсувалися стосунки з Красюком, і пояснив, чому хоче піти від української промоутерської компанії.

Олександр КрасюкОлександр Усик