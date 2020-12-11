Український промоутер Усика поставив крапку в ситуації з контрактом Олександра

Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик проведе ще один бій, після чого вони почнуть переговори про підписання нової угоди.

Як повідомляє видання "Чемпіон", в українського промоушена буде 90 днів для того, щоб домовитися з боксером. Крім того, K2 Promotions має пріоритетне право на контракт з Усиком.

"Ми домовилися з Олександром, що працюємо ще один бій і тоді говоримо про майбутнє. У нас буде 90 днів на переговори і пріоритетне право на підписання нового контракту протягом шести місяців. Тобто, якщо ми запропонуємо Усіку такі ж умови, як будь-яка інша промоутерська компанія, ми будемо мати пріоритетне право на підписання нової угоди", – розповів Красюк.

Відзначимо, що раніше український боксер заявив, що його контракт з K2 Promotions був підписаний в листопаді 2013 року, а термін його дії становить сім років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик зізнався, що в нього зіпсувалися стосунки з Красюком, і пояснив, чому хоче піти від української промоутерської компанії.