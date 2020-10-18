Український півзахисник провів матч у воротах замість голкіпера, зробивши кілька сейвів. Відео

Максим Іншаков Футбол 23:20, 18.10.2020

19-річний півзахисник "Чернігова" Анатолій Романченко вийшов на матч чемпіонату України з футболу у другій лізі чемпіонату проти "Буковини" (2:2) замість голкіпера і відстояв у воротах всі 90 хвилин.

Причиною такого рішення головного тренера став COVID-19, який виявили у воротарів команди. У другому таймі хавбеку довелося серйозно вступати в гру. Романченко кілька разів врятував свою команду, відбивши небезпечні удари суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії нападник встав на ворота і відбив удар голкіпера суперників на останній хвилині. Футболіст став героєм домашнього матчу 34-го туру іспанської Ла Ліги проти "Ейбару".

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