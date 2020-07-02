"Український Халк" нокаутував суперника у першому раунді: підсумки спорта 1 липня
Український боксер Ігор Шевадзуцкій на прізвисько Халк здобув вражаючу перемогу нокаутом в першому раунді, а Ліонель Мессі забив 700-й гол у кар'єрі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 1 липня.
Крім того, тренер "Ференцвароша" Сергій Ребо названий кращим в Угорщині. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Непереможний український супертяж виграв бій нокаутом у 1-му раунді
Лунін провів чудовий матч в Іспанії, ставши найкращим в команді
Ребров став тренером року в Угорщині
Мессі легендарним ударом забив 700-й гол у кар'єрі
Пятов увійшов до топ-10 голкіперів за кількістю "сухих" матчів
Дружина Коноплянки після душа вперше знялася в онлайн-фотосесії
Поділитися в Facebook