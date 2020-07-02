'Український Халк' нокаутував суперника у першому раунді: підсумки спорта 1 липня

Український боксер Ігор Шевадзуцкій на прізвисько Халк здобув вражаючу перемогу нокаутом в першому раунді, а Ліонель Мессі забив 700-й гол у кар'єрі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 1 липня.

Крім того, тренер "Ференцвароша" Сергій Ребо названий кращим в Угорщині. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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