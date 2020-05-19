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19 травня • оновлено в 23:50
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Український чемпіон світу з Криму пояснив братання Усика з росіянами

6.6т
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Чемпіон світу з кікбоксингу 2008 року, севастополець Павло Журавльов заявив, що Олександр Усик живе в своєму світі, в якому не перетинаються трагічні події через агресію Росії.

Павло Журавльов

Павло Журавльов

Ярослава Матвієнко (с) journalist.today

"Я думаю, що, якщо слухати висловлювання Усика про єдиний народ і про братство, всі ці речі правильні і гарні з одним маленьким винятком. Вони були правильними і гарними до 2014 року. Просто Олександра життя не зіштовхнуло з тими проблемами, які виникли у багатьох людей у зв'язку з подіями 2014 року. У нього так склалася життєва ситуація і він хоче всіх об'єднати, помирити", – цитує Журавльова tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Журавльов підтримав Усика і Ломаченка, поцікавившись, чому в "Миротворці" немає українських депутатів.

Крім того, Павло назвав українських політиків негідниками, які намагаються "впарити патріотизм".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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