Український чемпіон світу з Криму пояснив братання Усика з росіянами

9 квітня Олександр Усик заявив, що продовжує спілкуватися зі своїми друзями з Росії , незважаючи на конфлікт між країнами

У січні 2018-го Усик вийшов із себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання"

Усик уникає прямої відповіді про те, чи визнає він півострів українським або російським, відповідаючи, що "Крим – це Крим" і він належить Богу

Чемпіон світу з кікбоксингу 2008 року, севастополець Павло Журавльов заявив, що Олександр Усик живе в своєму світі, в якому не перетинаються трагічні події через агресію Росії.

Павло Журавльов Ярослава Матвієнко (с) journalist.today

"Я думаю, що, якщо слухати висловлювання Усика про єдиний народ і про братство, всі ці речі правильні і гарні з одним маленьким винятком. Вони були правильними і гарними до 2014 року. Просто Олександра життя не зіштовхнуло з тими проблемами, які виникли у багатьох людей у зв'язку з подіями 2014 року. У нього так склалася життєва ситуація і він хоче всіх об'єднати, помирити", – цитує Журавльова tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Журавльов підтримав Усика і Ломаченка, поцікавившись, чому в "Миротворці" немає українських депутатів.

Крім того, Павло назвав українських політиків негідниками, які намагаються "впарити патріотизм".

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