Український чемпіон світу з боксу пішов у політику

Чемпіон світу за версією WBO International в легкій вазі Денис Беринчик вирішив балотуватися в депутати Київської обласної ради від "Удару" Віталія Кличка.

Як повідомляється на офіційній сторінці партії в Facebook, знаменитий боксер йде під п'ятим номером у списку її кандидатів.

Відзначимо, що місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Беринчик є срібним призером чемпіонату світу 2011 року в Баку й Олімпійських ігор-2012 у Лондоні, бронзовим призером літньої Універсіади в 2013-му, дворазовим чемпіоном України в 2013-му та 2014-му, а також заслуженим майстром спорту України з боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в політику пішли інші відомі колеги Беринчика. Макс Бурсак вирішив стати депутатом Київської міської ради, а В'ячеслав Узєлков – балотуватися в мери Вінниці.