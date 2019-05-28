Український чемпіон отримає найнезвичайніший гонорар у історії боксу

Український чемпіон найлегшій ваги Артем Далакян за свій поєдинок проти Саравута Таворнхами отримає суму з шістьма нулями у криптовалюті.

Найнезвичайніший гонорар в історії боксу володарю пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) виплатить генеральний партнер шоу, яке 15 червня відбудеться у Києві. Наш співвітчизник отримає гонорар у розмірі 1000000 CPT.

Артем Далакян Union Boxing

"Мені приємно бути першим чемпіоном з професійного боксу у світі, гонорар якого виплачується у криптовалюті. Діджіталізація і технологічний прогрес у 2019 році невблаганні, так що представникам усіх професій тепер необхідно освоювати передові технології", — прокоментував ситуацію для SportArena сам Далакян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський суперваж Ентоні Джошуа спробував повторити один із трюків Василя Ломаченка і здивувався здібностям українського боксера.

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