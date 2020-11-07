Український боксер здобув яскраву перемогу в Росії. Відео

Український проспект Зоравор Петросян (10-0, 4 КО) здобув красиву перемогу в рамках вечора боксу RCC Boxing Academy в Єкатеринбурзі, Росія.

22-річний полтачванін в легкій ваговій категорії одноголосним рішенням суддів у 8-раундовому бою переміг представника Узбекистану Равшанбека Умурзакова (10-2, 7 КО).

Наш співвітчизник з перших хвилин захопив ініціативу і в другому раунді завдав супернику розсічення. Петросян вдало блокував удари опонента, відповідаючи комбінаціями і набираючи очки.

В останній трихвилинці обидва боксери влаштували відкриту рубку, проте до нокдауну справа так і не дійшла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Петросян (9-0, 4 КО) переміг представника Росії Євгена Вазема (9-12, 4 КО).

Бій в першій напівсередній вазі на вечорі професійного боксу RCC Boxing в Єкатеринбурзі завершився достроково.