Український боксер зазнав розгромної поразки в Польщі, потрапивши в нокдаун

Відомий український боксер Сергій Радченко (7-6, 2 KO) без шансів програв польському ексчемпіону Європи Матеушу Мастернаку (41-5, 28 КО).

Зустріч на шоу в Кельце (Польща) Suzuki Boxing Night II в рамках крузервейту (до 90,7 кг) завершилася одноголосним рішенням суддів 79-72, 80-71, 80-71.

Лише в стартові хвилини 32-річний уродженець Кременчука зміг чинити гідний опір опоненту. У 5-му раунді українець потрапив у нокдаун, провівши залишок бою в режимі виживання.

Відзначимо, що цей бій не буде включений в офіційну статистику боксерів, так як юридично був виставковим через те, що поляк планує поїхати на Олімпіаду-2021.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Радченка засудили в бою з поляком Артуром Шпилькою (24-4, 16 КО).

Кілька років тому українець в драматичному бою програв ексчемпіонові світу у важкій вазі за версією WBO Кшиштофу Гловакці (29-1, 18 КО).