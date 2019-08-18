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Український боксер з трьома нокдаунами програв нокаутом: спортивні підсумки 17 серпня

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Український боксер програв нокаутом, тричі за раунд потрапивши в нокдаун, а Ракицький спровокував масову бійку з чеченцями в чемпіонаті Росії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 17 серпня.

Український боксер з трьома нокдаунами програв нокаутом: спортивні підсумки 17 серпня

Крім того, син легендарного чемпіона світу відправив в суворий нокаут непереможного боксера і відому спортсменку зняли на тренуванні повністю голою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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