Український боксер з трьома нокдаунами програв нокаутом: спортивні підсумки 17 серпня

Український боксер програв нокаутом, тричі за раунд потрапивши в нокдаун, а Ракицький спровокував масову бійку з чеченцями в чемпіонаті Росії.
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Крім того, син легендарного чемпіона світу відправив в суворий нокаут непереможного боксера і відому спортсменку зняли на тренуванні повністю голою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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