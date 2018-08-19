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Український боксер виграв чемпіонський бій у США

15.8тЧитати новину російською

Український боксер Любомир Пінчук (6-1, 4 КО) завоював свій перший чемпіонський титул в кар'єрі. 22-річний уродженець Львова переміг американця Ламона каперси (9-13-4, 1 КО) і став володарем вакантного пояса Північноамериканської федерації боксу в першій важкій вазі.

Любомир Пінчук

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Поєдинок пройшов у Піттсбурзі, штат Пенсільванія і завершився рішенням суддів за підсумками 8 раундів.

Ще один українець, Олег Довгун (6-0, 2 КО), на цьому ж вечорі боксу одноголосним рішенням суддів переміг Ентоні Тейлора (4-3, 1 КО).

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Олег Довгун (лiворуч) і Любомир Пінчук (праворуч)

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В андеркарді українець з канадським паспортом Олександр Тесленко (14-0, 11 КО) за підсумками шести раундів здобув перемогу над американцем Авери Гібсоном (9-7-4, 3 КО).

Нагадаємо, що напередодні в Атлантік-Сіті екс-українець Олександр Дмитренко був нокаутован американцем Брайантом Дженнингсом.

Особа
Любомир Пінчук
Місце
США
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