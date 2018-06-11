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Український боксер виграв бій у США: спортивні підсумки 10 червня

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Український боксер Іван Редкач перервав серію з двох поразок, побивши американського суперника, а скандальний Тайсон Ф'юрі переміг в першому бою після повернення в ринг. OBOZREVATEL пропонує головні спортивні новини неділі, 10 червня.

Крім того, футболіст збірної Аргентини випадково злив в мережу відверте фото своєї дружини. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
ЧС-2018Баскетбол 3х3
Особи
Іван РедкачТайсон Ф'юрі
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