Український боксер виграв бій у США: спортивні підсумки 10 червня

Український боксер Іван Редкач перервав серію з двох поразок, побивши американського суперника, а скандальний Тайсон Ф'юрі переміг в першому бою після повернення в ринг. OBOZREVATEL пропонує головні спортивні новини неділі, 10 червня.
Крім того, футболіст збірної Аргентини випадково злив в мережу відверте фото своєї дружини. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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