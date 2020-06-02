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2 червня • оновлено в 20:15
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Український боксер виграв бій нокаутом на першій секунді

4.4т
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У мережі набирає популярність відео з одного з аматорських турнірів з боксу, де український панчер Слава Кухар виграв бій першим же ударом.

Після стартового гонка боксеру вдався потужний правий боковий. "Постріл" прилетів в голову опонентові, відправивши його в нокаут.

"А який найшвидший нокаут, який ви коли-небудь бачили?" – задаються питанням в популярному американському Instagram-акаунті boxing.media, який і розмістив ролик. За кілька днів відео зібрало більше 60 000 переглядів.

Одним ударом: український боксер виграв бій жорстким нокаутом на першій секунді

@ boxing.media

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі набирає популярність відео з одного з аматорських поєдинків з тайського боксу - муай-тай. У ролику видно, як спортсмен точним ударом ногою просто "відірвав" голову опонентові.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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