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11 вересня • оновлено в 22:08
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Український боксер відправив суперника в брутальний нокаут - опубліковано відео

10.8т Читати матеріал російською

Відомий український боксер муай-тай Євген Крамінський достроковою перемогою дебютував на знаменитому турнірі The Champion, який пройшов на стадіоні Muay-Thai MAX в Таїланді.

Друзі провів бій на стадіоні Max Muay Thai Турнір The Champion🏆. Це був мій дебют і він пройшов успішно перемога. Хочу сказати спасибі залу @ revolution.gym_phuket за можливість боксувати. . Спасибі тренеру @ sagadpet29 це було круто і дуже важко 2 тижні по 2 тренування 😤 кожен день 😎. Окреме спасибі моєму тренеру @lozenko_muaythaispirit завжди вірить і підтримує, будемо далі заряжать💣 Спасибі всем✅ • #muaythai #thailand #ukraine #pattaya #phuket #phuketthailand #fight #day #maxmuaythai #ko #top #men #life #motivation #sport # training #team # мотивація # мотіваціяспорт # спорт # Україна # київ # боєць # муайтай # таїланд # тренування

Публікація від Yevhen Kraminskyi🇺🇦 (@kraminskyi_muaythaispirit)

20-річний киянин, який виграв в 2016-му році чемпіонат світу з кікбоксингу WTKA, після розміну ударами ногами включив свою ліву, надовго "потішивши світло" своєму супернику.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Суперважа врятували канати і він "гарматою" відправив суперника у важкий нокаут

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боксер муай-тай став справжньою зіркою інтернету після турніру на стадіоні Рачадамнен в Таїланді. Боєць вирубав земляка в четвертому раунді кошмарним ударом ногою в підборіддя.

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Таїланд
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