Український боксер відправив суперника в брутальний нокаут - опубліковано відео

Відомий український боксер муай-тай Євген Крамінський достроковою перемогою дебютував на знаменитому турнірі The Champion, який пройшов на стадіоні Muay-Thai MAX в Таїланді.

20-річний киянин, який виграв в 2016-му році чемпіонат світу з кікбоксингу WTKA, після розміну ударами ногами включив свою ліву, надовго "потішивши світло" своєму супернику.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боксер муай-тай став справжньою зіркою інтернету після турніру на стадіоні Рачадамнен в Таїланді. Боєць вирубав земляка в четвертому раунді кошмарним ударом ногою в підборіддя.

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