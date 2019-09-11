Український боксер відправив суперника в брутальний нокаут - опубліковано відео

Відомий український боксер муай-тай Євген Крамінський достроковою перемогою дебютував на знаменитому турнірі The Champion, який пройшов на стадіоні Muay-Thai MAX в Таїланді.
Друзі провів бій на стадіоні Max Muay Thai Турнір The Champion🏆. Це був мій дебют і він пройшов успішно перемога. Хочу сказати спасибі залу @ revolution.gym_phuket за можливість боксувати. . Спасибі тренеру @ sagadpet29 це було круто і дуже важко 2 тижні по 2 тренування 😤 кожен день 😎. Окреме спасибі моєму тренеру @lozenko_muaythaispirit завжди вірить і підтримує, будемо далі заряжать💣 Спасибі всем✅ • #muaythai #thailand #ukraine #pattaya #phuket #phuketthailand #fight #day #maxmuaythai #ko #top #men #life #motivation #sport # training #team # мотивація # мотіваціяспорт # спорт # Україна # київ # боєць # муайтай # таїланд # тренування
20-річний киянин, який виграв в 2016-му році чемпіонат світу з кікбоксингу WTKA, після розміну ударами ногами включив свою ліву, надовго "потішивши світло" своєму супернику.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боксер муай-тай став справжньою зіркою інтернету після турніру на стадіоні Рачадамнен в Таїланді. Боєць вирубав земляка в четвертому раунді кошмарним ударом ногою в підборіддя.
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