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5 березня • оновлено в 01:17
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Український боксер ударом з розвороту "відірвав" голову супернику

10.1т
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У мережі набирає популярність потужний нокаут від українського боксера муай-тай. Нашому співвітчизнику вдалася розкішна "вертушка", під час якої він ледь не відірвав голову суперникові.

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Оцініть удар від 1 до 5 😉👇 ⠀ 🎥 @muay_thai_spirit_gym

Публікація від Муай-Тай України та світу (@ukrainemuaythai)

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боксер муай-тай став справжньою зіркою інтернету після турніру на стадіоні Рачадамнен в Таїланді. Боєць вирубав земляка в четвертому раунді жахливим ударом ногою в підборіддя.

У минулому році на юніорському чемпіонаті світу з тайського боксу, який проходив у Бангкоку, наш співвітчизник Владислав Єременко завоював "золото" у ваговій категорії до 67 кілограмів.

У жовтні український боксер муай-тай Микита Гончаренко здобув ефектну перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів.

В одному з боїв наш співвітчизник зміг нанести суперникові вбивчий удар ліктем із розвороту.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
тайський бокс (муай-тай)
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
Что интересного в том, чтобы смотреть как реальные люди калечат себя на публике? Как вообще у боксёра может быть жена? Так сойти с ума недолго от того, что ты должна добровольно смотреть на избиение любимого человека. Про мам я вообще молчу (
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