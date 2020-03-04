Український боксер ударом з розвороту "відірвав" голову супернику

У мережі набирає популярність потужний нокаут від українського боксера муай-тай. Нашому співвітчизнику вдалася розкішна "вертушка", під час якої він ледь не відірвав голову суперникові.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боксер муай-тай став справжньою зіркою інтернету після турніру на стадіоні Рачадамнен в Таїланді. Боєць вирубав земляка в четвертому раунді жахливим ударом ногою в підборіддя.
У минулому році на юніорському чемпіонаті світу з тайського боксу, який проходив у Бангкоку, наш співвітчизник Владислав Єременко завоював "золото" у ваговій категорії до 67 кілограмів.
У жовтні український боксер муай-тай Микита Гончаренко здобув ефектну перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів.
В одному з боїв наш співвітчизник зміг нанести суперникові вбивчий удар ліктем із розвороту.
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