Український боксер Сергій Гук переміг нокаутом у Польщі - опубліковано відео

Максим Богданов Бокс 11:26, 13.06.2020 Оновлено: 11:43, 13.06.2020

Українець Сергій Гук (2-0, 2 КО) здобув ефектну перемогу над досвідченим поляком Даміаном Лавнічаком.

Поєдинок у легкій ваговій категорії на вечорі боксу в Конарах (Польща) завершився нокаутом.

Сергій Гук переміг Даміана Лавнічака
facebook.com/lvivnoc

22-річний уродженець Червонограду з перших секунд заволодів ініціативою і повністю домінував під час бою.

Сергій Гук переміг Даміана Лавнічака
facebook.com/lvivnoc
Сергій Гук переміг Даміана Лавнічака
facebook.com/lvivnoc

У другому раунді Сергій бічними ударами в голову і в корпус відправив опонента на канвас. 40-річний поляк зумів піднятися, але рефері зупинив поєдинок і віддав перемогу Гуку технічним нокаутом.

Сергій Гук переміг Даміана Лавнічака
facebook.com/lvivnoc

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі набирає популярність відео з одного з аматорських турнірів із боксу, де український панчер Слава Кухар виграв бій першим же ударом.

Після стартового гонгу боксеру вдався потужний правий боковий. "Постріл" прилетів у голову опонентові, відправивши його в нокаут.

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