Українець Сергій Гук (2-0, 2 КО) здобув ефектну перемогу над досвідченим поляком Даміаном Лавнічаком.

Поєдинок у легкій ваговій категорії на вечорі боксу в Конарах (Польща) завершився нокаутом.

Сергій Гук переміг Даміана Лавнічака facebook.com/lvivnoc

22-річний уродженець Червонограду з перших секунд заволодів ініціативою і повністю домінував під час бою.

Сергій Гук переміг Даміана Лавнічака facebook.com/lvivnoc

Сергій Гук переміг Даміана Лавнічака facebook.com/lvivnoc

У другому раунді Сергій бічними ударами в голову і в корпус відправив опонента на канвас. 40-річний поляк зумів піднятися, але рефері зупинив поєдинок і віддав перемогу Гуку технічним нокаутом.

Сергій Гук переміг Даміана Лавнічака facebook.com/lvivnoc

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі набирає популярність відео з одного з аматорських турнірів із боксу, де український панчер Слава Кухар виграв бій першим же ударом.

Після стартового гонгу боксеру вдався потужний правий боковий. "Постріл" прилетів у голову опонентові, відправивши його в нокаут.