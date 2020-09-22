Український боксер росіянам: Крим – це Україна. Радійте, поки він ваш

Відомий український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО), який виступає в напівсередній ваговій категорії, висловив свою позицію з приводу анексованого кримського півострова.

Спортсмен, який живе і тренується в Лос-Анжелесі, під час прямий трансляції в Instagram відповів росіянину, який поставив питання "Чий Крим?".

"Крим ваш, ми вам дали покористуватися на короткий час. Крим український. Радійте, поки він ваш, а потім буде наш. Ви його відбудуєте, міст побудуєте, а потім ми заберемо знову. Не хвилюйтеся. Крим – це Україна. Той, хто каже, що Крим російський, – це тимчасово. Я там все своє дитинство провів, а росіяни приїжджали до нас. На курорт. Ми вам дали покористуватися, не біда. В ренту. Як в Америці квартири і будинки беруть, так і ми вам дали тимчасово", – цитує Редкача Спорт24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий український боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) ефектно показав всьому Instagram, що Крим є частина нашої країни.

У себе в акаунті Бурсак розмістив патріотичну ілюстрацію, де на жовто-синьому тлі було написано "Крим – це Україна".