Український боксер Редкач висміяв Ломаченка за православний рецепт від коронавірусу

Відомий український боксер Іван Редкач прокоментував карантин в Україні, який був введений через пандемію коронавірусу, а також пожартував над публікацією свого колеги Василя Ломаченка.
"Зараз як єб*нашкі ломануться в магазини, будуть штовхатися, виривати один в одного залишки гречки і точно заразяться навіть ті, хто ще за ці дні дивом уцілів. Головне, хрест не малюйте вдома на дверях оливковою олією", – написав Редкач на своїй сторінці в Instagram.
Іван Редкач
"Братство Кличко"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко закликав захищатися від пандемії коронавірусу намальованим на дверях хрестом, проте потім видалив пост і приніс вибачення всім православним.
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