Головна Новини
30 березня • оновлено в 13:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Український боксер Редкач висміяв Ломаченка за православний рецепт від коронавірусу

2.9т
Читати матеріал російською

Відомий український боксер Іван Редкач прокоментував карантин в Україні, який був введений через пандемію коронавірусу, а також пожартував над публікацією свого колеги Василя Ломаченка.

"Зараз як єб*нашкі ломануться в магазини, будуть штовхатися, виривати один в одного залишки гречки і точно заразяться навіть ті, хто ще за ці дні дивом уцілів. Головне, хрест не малюйте вдома на дверях оливковою олією", – написав Редкач на своїй сторінці в Instagram.

Іван Редкач

Іван Редкач

"Братство Кличко"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко закликав захищатися від пандемії коронавірусу намальованим на дверях хрестом, проте потім видалив пост і приніс вибачення всім православним.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Карантин в Україні
Особи
Василь Ломаченко Іван Редкач
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
У этого хоть не все мозги отбиты
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Virtus.pro
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Неман
Победа Шахтера с форой (-1)
1.69 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Рух
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
2.24 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Славия
Победа Динамо Брест с форой (-1.5)
2.12 Сделать ставку
МЛБ первой возобновит сезон среди спортивных лиг США
1.70 Сделать ставку
Макгрегор проведет поединок по правилам бокса в 2020 году
5.00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа FunPlus Phoenix за коэффициент в 2,35
2,35 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Chaos
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.78 Сделать ставку
Team Liquid
VS
FURIA
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.97 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.85 Сделать ставку