Український боксер Редкач розкритикував Ломаченка, назвавши його травму брехнею

Відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач засумнівався в тому, що у Василя Ломаченка дійсно була травма, яка завадила йому перемогти Теофімо Лопеса в чемпіонському бою.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, в якому заявив, що слова про пошкодження є лише вигадкою, щоб виправдати поразку. Редкач нагадав, що перед поєдинком Ломаченко говорив про свою стовідсоткову готовність і виконував складні вправи на тренуваннях.

"Очевидно, що замість того щоб переглянути свій бій і працювати над помилками, Василь і його команда придумують причини та виправдання поразки. Ми всі прекрасно бачили, як Василь з лишком віджимався на кільцях, ходив на руках, по воді, на чому тільки можна і як тільки можна під час свого підготовчого табору. Більш того, Василь говорив що у всіх своїх попередніх боях він не був так готовий і ніколи так не викладався, і не відчував себе на 100%. Він чітко говорить, що він відпочив рік і тепер відмінно себе почуває, ніяких травм немає і т.д. Брехня однозначна!" – написав боксер.

Він також допустив можливість того, що Ломаченко вийшов на поєдинок з травмою, назвавши це клоунадою і плювком в обличчя боксу та фанатам.

"Припустимо що це не брехня, і травма мала місце бути. У такому випадку, куди дивилася команда, де їхній професіоналізм, як вони на найважливіший і головний бій у житті не тільки для Василя, але і для них, могли випустити бійця з травмою ? Що це? Клоунада? Плювок в обличчя всьому боксу? Плювок і насміх над фанатами? Або амбіції великого хлопчика який не слухається свого тата? Це просто цирк, хоча навіть не смішно, – це низько", – підсумував Редкач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про травму Ломаченка в бою з Лопесом, після якої українець був прооперований. Пізніше цю інформацію прокоментував суперник Василя в чемпіонському поєдинку.