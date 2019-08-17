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Український боксер програв нокаутом, тричі за раунд потрапивши в нокдаун

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Відомий український боксер Давид Гороховець (12-7, 10 КО) зазнав сьомої поразки на професійному рингу.

На вечорі боксу в Савонлиннi (Фінляндія) 21-річний уродженець Запоріжжя був нокаутований місцевим боксером Тімо Лайне (25-12, 9 КО).

За регламентом поєдинок повинен був складатися з шести раундів, але Лайне завершив його вже в другому. Досвідчений фін тричі відправив українця в нокдаун. Після чергового падіння рефері прийняв рішення зупинити бій, присудивши перемогу технічним нокаутом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможений боксер з Нікарагуа ефектно добув титул чемпіона WBA Fedecaribe. На вечорі боксу в Санто-Домінго (Домініканська Республіка) Гутьєррес в четвертому раунді найпотужнішим ударом нокаутував місцевого бійця.

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Фінляндія
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