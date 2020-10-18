Український боксер – про бій Ломаченка: продажні виродки. Боб Арум гн*да

Колишній чемпіон IBF Intercontinental в першій важкій вазі Анатолій Дудченко заявив, що Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не програв Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

На думку Дудченко, організатори поєдинку – продажні виродки.

"Ковальова з Уордом злили і Лому теж. Хто радіє перемозі Лопеса, той один з тих, кому завжди допомагали! І вони просто фейк! Лома – чемп", – написав Дудченко у себе в Facebook.

Також дісталося і главі промоутерської компанії Top Rank Бобу Аруму. Відразу під своїм постом Дудченко написав: "Боб Арум – гнида".

Дудченко висловився про бій Ломаченко - Лопес Facebook Анатолія Дудченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченка і Лопеса відбувся на арені MGM Grand завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

На прес-конференції Василь зазначив, що не згоден з рішенням суддів.