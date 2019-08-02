Український боксер призначений суперником Головкіна в титульному бою

Мексиканський боєць Сауль Альварес позбавлений титулу чемпіона світу IBF. За вакантний пояс, найімовірніше, поборються українець Сергій Дерев'янченко і представник Казахстану Геннадій Головкін.

Як повідомляє ESPN, команди Альвареса і Дерев'янченка тривалий час вели переговори про поєдинок, але не зуміли домовитися до дедлайну. Причина розбіжності сторін — у розподілі призового фонду.

Сауль Альварес (у центрі) fightnews.info

Представники 28-річного мексиканця попросили IBF (Міжнародну боксерську федерацію) дати їм ще 24 години на те, щоб остаточно дійти згоди, але отримали відмову. Коли час, відведений на переговори, минув, IBF відправила листи всім зацікавленим сторонам, оголосивши про те, що Альварес позбавлений титулу.

Тепер Дерев'янченко, який є обов'язковим претендентом, повинен зустрітися з наступним боксером у рейтингу. Нині цю позицію займає 37-річний казахстанець Головкін. Як повідомляють джерела Boxingscene, команди боксерів вже ведуть переговори про поєдинок. Імовірно, бій між Дерев'янченком і Головкіним відбудеться у жовтні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше володарю титулу чемпіона світу Альваресу ставили ультиматум через українського боксера.

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