Український боксер посміявся над Ломаченком, побачивши тренування Лопеса

Український боксер першої напівсередньої ваги Іван Редкач висміяв Василя Ломаченка, залишивши коментар під відео з тренування Теофімо Лопеса на турніку.

"Ломаченко побачить це відео і вирішить залишитися в Україні ще на півроку. Він не прилетить у США. Будь ласка, більше не виставляй такі ролики", – прокоментував Редкач відео на сторінці Лопеса в Instagram.

Іван Редкач прокоментував відео з тренуванням Лопеса Instagram Теофімо Лопеса

Нагадаємо, що раніше український боксер, який живе в США, заявив, що буде вболівати за Теофімо в бою проти Василя, і пояснив свою позицію.

Спочатку поєдинок між Лопесом та Ломаченком мав відбутися 30 травня в Нью-Йорку, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Промоутер обох боксерів Боб Арум назвав орієнтовну дату бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Редкач висміяв Ломаченка за його відео з дівчиною.