Український боксер побив зрадника з Криму на Євроіграх: спортивні підсумки 25 червня

Український боксер Олександр Хижняк побив зрадника нашої країни на Європейських іграх, а легендарний Володимир Кличко потрапив у страшну НП в Іспанії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 25 червня.

Крім того, в німецькому "Шальке" ухвалили радикальне рішення щодо Коноплянки. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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