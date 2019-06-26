Український боксер побив зрадника з Криму на Євроіграх: спортивні підсумки 25 червня

Український боксер Олександр Хижняк побив зрадника нашої країни на Європейських іграх, а легендарний Володимир Кличко потрапив у страшну НП в Іспанії.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 25 червня.
Крім того, в німецькому "Шальке" ухвалили радикальне рішення щодо Коноплянки. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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