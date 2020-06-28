Український боксер перемогою з двома нокдаунами дебютував на профі-ринзi

Максим Богданов Бокс 10:59, 28.06.2020 Оновлено: 11:37, 28.06.2020

Український боксер другої середньої ваги Ярослав Мохіш (1-0) впевненою перемогою почав свою кар'єру на професійному ринзі.

На вечорі боксу в Чехії 20-річний Мохіш побив місцевого спортсмена Йосефа Голуба (5-109-1). По ходу зустрічі 37-річний чех двічі потрапляв в нокдаун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український боксер Сергій Радченко (7-6, 2 KO) без шансів програв польському ексчемпіону Європи Матеушу Мастернаку (41-5, 28 КО).

Зустріч на шоу в Кельце (Польща) Suzuki Boxing Night II в рамках крузервейту (до 90,7 кг) завершилася одноголосним рішенням суддів 79-72, 80-71, 80-71.

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