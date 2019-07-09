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Український боксер переміг жорстким нокаутом, піднявшись із нокдауну

29.9т Читати матеріал російською

Український боксер Владислав Микитась здобув яскраву перемогу на професійному турнірі з тайського боксу "Muay-thai Super Champ".

У першому раунді уродженець Херсона потрапив в нокдаун, але вже у наступному зміг зібратися і нанести вбивчий удар по корпусу. Таєць піднятися не зміг, програвши технічним нокаутом.

Владислав Микитась

Владислав Микитась

Владислав Микитась

Владислав Микитась

Владислав Микитась

Владислав Микитась

Новини
Українського боксера відправили в жорсткий нокаут у першому раунді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайський боксер Гоу Дакуй випадково нокаутував рефері поєдинку. Інцидент трапився на турнірі з тайського боксу Max Muay Thai.

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