Український боксер переміг жорстким нокаутом, піднявшись із нокдауну

Український боксер Владислав Микитась здобув яскраву перемогу на професійному турнірі з тайського боксу "Muay-thai Super Champ".
У першому раунді уродженець Херсона потрапив в нокдаун, але вже у наступному зміг зібратися і нанести вбивчий удар по корпусу. Таєць піднятися не зміг, програвши технічним нокаутом.
Владислав Микитась
Владислав Микитась
Владислав Микитась
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайський боксер Гоу Дакуй випадково нокаутував рефері поєдинку. Інцидент трапився на турнірі з тайського боксу Max Muay Thai.
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