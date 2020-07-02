Український боксер переміг нокаутом на перших хвилинах бою

Український боксер Арам Фаніян (17–1, 2 КО) здобув ефектну перемогу над Надзiром Бакшіевим з Білорусі (5–10–3).

Головний бій вечора боксу в київському клубі Atlas пройшов без глядачів і завершився в першому раунді.

Вже на другій хвилині 23-річному киянину вдався потужний удар по печінці супернику, після чого рефері відразу зупинив поєдинок. Бакшіев довго лежав на канвасi рингу і насилу отямився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на цьому ж вечорі боксу небитий український супертяж Ігор Шевадзуцкій (4-0, 4 КО) здобув свою четверту перемогу на професійному рингу.

30-річний уродженець Кривого Рогу на вечорі боксу в Києві в першому раунді нокаутував Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) із Запоріжжя.