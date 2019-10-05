Український боксер переміг на ЧС лютим ударом ліктем з розвороту

Український боксер муай-тай Микита Гончаренко здобув ефектну перемогу на чемпіонаті світу серед юніором.

В одному з боїв наш співвітчизник зміг нанести суперникові вбивчий удар ліктем з розвороту. Пропустивши таку кувалду суперник українця довгий час не міг прийти в себе.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися над міццю спортсмена з України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боксер муай-тай став справжньою зіркою інтернету після турніру на стадіоні Рачадамнен в Таїланді. Боєць вирубав земляка в четвертому раунді жахливим ударом ногою в підборіддя.

У минулому році на юніорському чемпіонаті світу з тайського боксу, який проходив в Бангкоку, наш співвітчизник Владислав Єременко завоював "золото" у ваговій категорії до 67 кілограм.

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