Український боксер одним ударом здобув перемогу на турнірі в Росії

Український боксер Сергій Мавлютов здобув яскраву перемогу на турнірі з муай-тай (тайський бокс), який пройшов у Росії.
Сергій Мавлютов
@ sergmay_weather777
У поєдинку з естонським суперником Яном Бєляєвим нашому співвітчизнику вистачило одного точного удару в голову. Кут опонента вирішив не знущатися зі свого бійця і відмовився від продовження поєдинку.
"Топовий удар від українця. Витягнув на себе і закінчив точним попаданням із лівої", – йдеться у підпису до відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай. Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Райаном Шиєні.
Раніше 17-річний українець Владислав Єрьоменко став чемпіоном світу з муай-тай на змаганнях, які проходили в Бангкоку.
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