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22 січня • оновлено в 19:35
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Український боксер одним ударом здобув перемогу на турнірі в Росії

1.2т
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Український боксер Сергій Мавлютов здобув яскраву перемогу на турнірі з муай-тай (тайський бокс), який пройшов у Росії.

Сергій Мавлютов

Сергій Мавлютов

@ sergmay_weather777

У поєдинку з естонським суперником Яном Бєляєвим нашому співвітчизнику вистачило одного точного удару в голову. Кут опонента вирішив не знущатися зі свого бійця і відмовився від продовження поєдинку.

"Топовий удар від українця. Витягнув на себе і закінчив точним попаданням із лівої", – йдеться у підпису до відео.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай. Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Райаном Шиєні.

Раніше 17-річний українець Владислав Єрьоменко став чемпіоном світу з муай-тай на змаганнях, які проходили в Бангкоку.

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Автор
Максим Богданов
Тема
тайський бокс (муай-тай)
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, как это уживается в мозгах шеневмерликов с "российской ахрессией"?
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Mega Death
Mega Death
А чего они в России делают))?
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