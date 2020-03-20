Український боксер одним рухом виграв бій нокаутом: спортивні підсумки 19 березня

Український гігант Олег Приймачов здобув ефектну перемогу в муа-тайському боксі, а в Англії помер відомий футболіст.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні події четверга, 19 березня.
Крім того, ексдинамівець Олександр Алієв посміявся над пандемією короновіруса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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