Український боксер одним рухом виграв бій нокаутом: спортивні підсумки 19 березня

Український гігант Олег Приймачов здобув ефектну перемогу в муа-тайському боксі, а в Англії помер відомий футболіст.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні події четверга, 19 березня.

Крім того, ексдинамівець Олександр Алієв посміявся над пандемією короновіруса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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