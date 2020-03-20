Головна Новини
20 березня • оновлено в 09:22
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Український боксер одним рухом виграв бій нокаутом: спортивні підсумки 19 березня

1.3т
Читати матеріал російською

Український гігант Олег Приймачов здобув ефектну перемогу в муа-тайському боксі, а в Англії помер відомий футболіст.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні події четверга, 19 березня.

Крім того, ексдинамівець Олександр Алієв посміявся над пандемією короновіруса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Гігантський український боксер одним рухом відправив суперника у вбивчий нокаут

Олександр Алієв відверто висловився про коронавірус

Ексфутболіст наїхав на Усика через коронавірус

Роздягнена Морозюк показала свій "коронавірусний" челлендж

Футболіст Пітер Уіттінгем впав у барі і помер

Іспанські ЗМІ розповіли про майбутнє Луніна в "Реалі"

Бої Усика і Джошуа під загрозою: названі нові дати

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "тайський бокс (муай-тай)" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
тайський бокс (муай-тай)
Особи
Андрiй Лунiн Ірина Морозюк Олександр Алієв Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Грета Тунберг получит Нобелевскую премию мира в 2020 году
2.00 Сделать ставку
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ - Рух Брест будет перенесен
1.80 Сделать ставку
Презентация iPhone 12 состоится в сентябре 2020 года
1.07 Сделать ставку
Илон Маск лично изобретет вакцину от COVID-19 до конца 2020 года
200.00 Сделать ставку
Тоттенхэм (Райан Сессеньон)
VS
Вест Хэм (Майкл Антонио)
Победа Тоттенхэма (Райана Сессеньона)
2.00 Сделать ставку
Башакшехир
VS
Аланияспор
Победа Башакшехира
1.85 Сделать ставку
Гезтепе
VS
Трабзонспор
Победа Трабзонспора с нулевой форой
1.66 Сделать ставку
Ризеспор
VS
Галатасарай
Победа Галатасарая
1.75 Сделать ставку
Генчлербирлиги
VS
Коньяспор
Победа Коньяспора или ничья
1.64 Сделать ставку
Бешикташ
VS
Антальяспор
Победа Антальяспора с форой в +1,5 мяча
1.63 Сделать ставку